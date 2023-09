Assicurazione sulla vita: beneficiari anche gli eredi per rappresentazione di Mirko Martini

Se nel contratto l'intestazione degli eredi legittimi non è ben definita. Il principio viene affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 agosto 2023 n. 24951

Nel contratto di assicurazione sulla vita l'intestazione non ben definita degli eredi legittimi quali beneficiari consegue che anche gli eredi per rappresentazione hanno diritto agli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 agosto 2023, n. 24951.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione validità dell'assicurazione a favore di un terzo e del concetto di erede per rappresentazione.



