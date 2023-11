Atti generali dell’Agenzia delle Entrate, per la Cassazione la giurisdizione è del giudice amministrativo - Osservazioni e perplessità di Fabiola Del Torchio (*)

L’azione di annullamento avanti al giudice amministrativo è preventiva ed alternativa rispetto alla “disapplicazione” esercitabile da parte del giudice tributario

Con le tre sentenze – di identico contenuto – n. 29023 , 29026 e 29042 pubblicate il 19 ottobre scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in ordine al tema della giurisdizione in relazione all’impugnazione di atti generali emessi dall’Agenzia delle Entrate, escludendo la competenza del giudice tributario a favore di quella del giudice amministrativo.



Le sentenze si riferiscono alla particolare fattispecie di seguito riassunta ed all’impugnazione dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate – in particolare di un provvedimento direttoriale e di una circolare interpretativa - emanati in attuazione delle disposizioni previste dal Decreto Legge 21/2022 (conv. L.51/2022) che ha introdotto un contributo a titolo di prelievo straordinario posto a carico delle imprese del settore petrolifero/energetico.



Nello specifico, l’articolo 37 del decreto citato, in vigore dal 1° gennaio 2023, al primo comma stabilisce che al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, e’ istituito, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, posto a carico dei soggetti che esercitano l’attivita’ di produzione o di rivendita di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale così come dei soggetti che esercitano l’attivita’ di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.



I commi successivi indicano nel dettaglio le modalità di determinazione della base imponibile ( commi da 2 a 4), della fase della liquidazione (comma 5), descrivendo le fasi della riscossione, dell’accertamento e dell’eventuale successivo contenzioso (comma 6), mentre per la regolamentazione degli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalita’ di versamento del contributo il Decreto rimanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emettersi dopo aver sentito l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente. Al medesimo provvedimento si rimanda anche per l’individuazione dei dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti e per la definizione delle modalita’ per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.



A fronte di tale rinvio, nel mese di giugno 2022 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.221978/2022, che ha definito gli adempimenti dichiarativi, evidenziando che gli stessi devono essere assolti dai soggetti passivi con la dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023, e le modalità di versamento del contributo, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022.



Numerose associazioni di categoria e operatori del settore hanno chiesto chiarimenti circa l’applicazione del contributo straordinario in commento, e l’Agenzia ha fornito le risposte alle principali problematiche con la Circolare n.22/E del 17 giugno 2022.



Come anticipato, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia e la successiva Circolare sono stati oggetto di ricorso avanti al TAR e le controversie sono state definite dalle sentenze delle Sezioni Unite oggetto di commento, che hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in virtù dell’all’art. 7 cod. proc. amm., a mente del quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.”



Secondo la Corte, per la valutazione relativa alla giurisdizione, non avrebbe rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata dell’atto in contestazione, non essendo un presupposto necessario a fondare la competenza del giudice amministrativo (in tal senso, tra le molte, cfr. Cons. stato, 2916/2023, 8434/2022), essendo invece sufficiente che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PA, mentre la sussistenza di un interesse legittimo all’impugnazione sussisterebbe in re ipsa , derivando dalla stessa ontologia dei provvedimenti impugnati.



La possibilità di impugnare avanti al TAR detti atti amministrativi generali si pone – sempre secondo la Cassazione – in alternativa e con funzione “preventiva” rispetto alla possibilità di impugnare gli atti impositivi individuali avanti gli organi della Giustizia Tributaria.



Secondo il combinato disposto degli articoli 2 e 19 del D.Lgs 546/92, com’è noto, appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative ai tributi “ comunque denominati ”, indipendentemente dal nomen iuris loro attribuito (Corte Costituzionale sentenza n. 141/2009) la cui pretesa è posta in discussione tramite l’impugnazione di atti volti ad incidere direttamente nella sfera personale del loro destinatario.



Secondo un approccio sostanziale e pragmatico, che esclude la tassatività dell’elenco di atti contenuto nell’articolo 19 citato, le Corti di Giustizia Tributaria sono chiamate dunque a conoscere l’impugnazione di ogni atto contenente una manifestazione del potere impositivo della PA, sempre però senza prescindere dalla specifico legame tra l’atto impugnato e la sfera personale del ricorrente, tra la pretesa ed il pregiudizio degli interessi del destinatario.



In relazione agli atti generali, invece, la disposizione relativa al processo tributario è quella contenuta nel comma 5 dell’articolo 7 del D.Lgs 546/92 per cui “le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.



La lettera della norma è chiara: il legislatore non ha attribuito al giudice tributario il potere di annullare i provvedimenti amministrativi generali, ma solo la possibilità di sindacare sull’attività della PA nell’ambito della controversia specifica sottoposta alla sua cognizione tramite un sindacato di tipo incidentale.



La Corte tributaria, laddove riconosca viziato un atto generale, non potrà dichiararne l’invalidità e la caducazione, ma solo disapplicarlo nel caso specifico e decidere la controversia “come se l’atto stesso non esistesse”, senza tuttavia incidere sulla sua esistenza formale.



Si pensi, ad esempio, alla disciplina di un tributo locale contenuta in un Regolamento Comunale che potrebbe presentare profili di illegittimità od essere in conflitto con la norma – legislativa – di carattere superiore: al contribuente destinatario del regolamento è data la possibilità di impugnare lo stesso avanti l’organo della giustizia amministrativa, la cui decisione avrà effetto erga omnes , oppure - con effetti limitati al caso concreto ma con evidenti facilitazioni in termini di economia processuale - di attendere lo specifico atto a lui diretto con la richiesta del tributo e di impugnarlo avanti il giudice tributario chiedendo l’annullamento della pretesa sulla scorta dei vizi dell’atto generale presupposto di cui si chiederà la disapplicazione.



Come anticipato, le sentenze in oggetto richiamano le norme di cui sopra, considerando l’azione di annullamento avanti al giudice amministrativo preventiva ed alternativa rispetto alla disapplicazione esercitabile da parte del giudice tributario: il principio di diritto è pronunciato dalla Corte sia in relazione al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che alla successiva Circolare dell’Agenzia.



Mentre in relazione al Provvedimento del Direttore non emergono particolari problematiche, trattandosi senza dubbio di atto ad efficacia normativa esterna, diversa e particolare attenzione va prestata – ad avviso di chi scrive – al tema delle Circolari dell’Agenzia ed alla loro possibile impugnazione avanti al TAR.



Per la sua natura e per il suo contenuto infatti la Circolare non può essere considerata alla stregua di una norma regolamentare che, come tale, vincola tutti i soggetti dell’ordinamento, ma va piuttosto inquadrata quale atto meramente interno che, contenendo istruzioni, direttive od interpretazioni della norma, esaurisce la sua efficacia all’interno della PA stessa.



I corollari del precedente assunto sono molteplici; la Circolare non vincola il contribuente, che può adottare una condotta difforme rispetto a quella indicata dalla stessa, non vincola il giudice che nella sua valutazione deve tener conto solo del dettato normativo, e non vincola addirittura la medesima amministrazione, la quale resta libera - salve le possibili conseguenti problematiche in tema di affidamento del contribuente e della esimente dal regime sanzionatorio - di modificare, correggere e anche completamente disattendere l’interpretazione adottata in precedenza.



Secondo consolidato orientamento anche giurisprudenziale la Circolare, quale atto di interpretazione della norma, esprime solo un “ parere ” dell’amministrazione ed in quanto tale non risulta impugnabile: non impugnabile avanti il giudice amministrativo in quanto privo di efficacia esterna, né avanti il giudice tributario in quanto privo della capacità di esercitare direttamente la potestà impositiva.



Le tre pronunce della Cassazione oggetto di questa nota, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione alla Circolare dell’Agenzia, parrebbero porsi in contrasto con quanto fino ad ora affermato; da una lettura più attenta, tuttavia, emerge la peculiarità della situazione specifica trattata dalla Corte che ha considerato impugnabile la Circolare 22/E in quanto alla stessa “si deve infatti ascrivere contenuto integrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto tale allo stesso è associabile sul piano della sussistenza dell’affermata giurisdizione amministrativa” (sentenze n.29023 e 29042 punto 11 e n.29026 punto 12).



Affermando la giurisdizione amministrativa in relazione al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 221978/2022 in quanto atto autoritativo ed attuativo del disposto di legge, la Cassazione ha poi esteso la possibilità di impugnazione anche alla Circolare 22/E /2022 per la “ stretta connessione contenutistica ” tra i due atti: la peculiarità della fattispecie impone una particolare cautela nella lettura e nel commento delle sentenze e del principio di diritto ivi espresso, che non riteniamo applicabile in via generale a tutte le Circolari dell’Agenzia delle Entrate, salvo lo stravolgimento della funzione e della natura loro propria.

(*) A cura dell’’Avv. Fabiola Del Torchio, Vice Presidente UNCAT