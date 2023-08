Atti processuali civili: dal 1° settembre operativi criteri di redazione e limiti dimensionali di Laura Biarella









Limite di 40 pagine per citazioni e ricorsi, 26 pagine per memorie e repliche; caratteri di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri; note consentite solo per indicare precedenti giurisprudenziali e riferimenti dottrinari: il Dm Giustizia n. 110/2023 delinea il format per gli atti processuali e giudiziali dei procedimenti civili introdotti dopo il 1° settembre 2023.

Chiarezza, sinteticità, funzionalità della forma allo scopo

La riforma civile cd. Cartabia...