Sugli atti giudiziari nuovi limiti a partire dal 1° settembre di Giovanni Negri

Firmato il decreto con la nuova disciplina per avvocati e giudici









Nuovi limiti di lunghezza da rispettare per gli atti giudiziari nel settore civile. Cambiano, per effetto della levata di scudi dell’avvocatura, i criteri di sinteticità cui uniformare la redazione dei principali atti nelle cause al di sotto dei 500.000 euro di valore. È stato firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio il testo della nuova versione del decreto ministeriale che interviene sul punto, tra l’altro espressamente previsto dalla riforma del processo civile.

L’entrata in vigore è ora...