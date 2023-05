Avvocati, associazioni specialistiche soddisfatte per il via libera alle linee guida per le specializzazioni forensi

Uno strumento fondamentale per una professione moderna e per la tutela dei diritti

Via libera del Ministero della Giustizia alle linee guida per ottenere il titolo di avvocata e avvocato specialista. Soddisfazione delle Associazioni Specialistiche Forensi iscritte all'elenco del Consiglio Nazionale Forense, da sempre in prima linea in questa battaglia per una professione più moderna e una Giustizia più efficace.

AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), AIAF (Associazione Italiana Avvocati Famiglia), UCPI (Unione Camere Penali Italiane), UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) e UNCC (Unione Nazionale delle Camere Civili) sottolineano: «Un passo avanti e una buona notizia per l'Avvocatura. Le tanto attese linee guida per le specializzazioni forensi sono finalmente pronte, a distanza di quasi otto anni dall'emanazione del regolamento ministeriale che le prevedeva espressamente».

Le Associazioni ricordano, quindi, come: «Negli anni scorsi le associazioni specialistiche avevano già istituito scuole di alta formazione per assicurare comunque, nell'attesa delle linee guida, un'adeguata formazione professionale nei settori di rispettiva competenza».

«Anche grazie a tale esperienza - concludono - ora sarà possibile dare concreto avvio, mediante la stipula di convenzioni tra università, associazioni specialistiche e CNF (o Consigli degli Ordini degli avvocati), ai percorsi formativi previsti dalla legge professionale e dal regolamento ministeriale volti all'attribuzione del titolo di avvocata e avvocato specialista, con la finalità di garantire la qualità dei servizi legali offerti alla cittadinanza e alle imprese».