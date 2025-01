Avvocati: tariffa oraria solo previo accordo col cliente

No alla tariffa oraria per le udienze che durano molto, né all’aumento del compenso per le fattispecie penali in cui sono “coinvolte” più persone. Questi, per sommi capi, i chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 54/2024, pubblicato l’8 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico, in risposta ai quesiti formulati dal COA di Torino.

I quesiti

Il Consiglio dell’ordine piemontese sottoponeva, invero, al Collegio diversi quesiti, in ordine alla problematica di cui all...