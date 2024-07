Avvocati: al via le domande per i contributi per lo studio legale

Al via le domande di partecipazione a numerosi bandi indetti da Cassa Forense a sostegno della professione e delle famiglie. Dal 16 luglio è possibile infatti inviare domanda sia per ottenere contributi per gli studi legali (persone fisiche e giuridiche) che per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose. Non solo. Aperta anche la partecipazione ai bandi destinati a favorire l’esercizio della professione da parte degli iscritti con disabilità e per attrezzare una sala video conferenze nello...

