Avvocati: al via le domande per il rimborso del 50% dei centri estivi dei figli di Marina Crisafi









Dal 2 ottobre è attiva la procedura online per la presentazione della domanda di partecipazione al bando n. 6/2023 per l’assegnazione di contributi per le spese di frequenza dei centri estivi dei figli minori degli avvocati iscritti alla Cassa. Il termine per l’invio della domanda è il 31 ottobre prossimo. Lo rende noto Cassa Forense con un avviso sul sito istituzionale.



Cosa prevede il bando

Il bando prevede, in particolare, il rimborso del 50% per le spese di frequenza di centri estivi diurni...