LCA al fianco di Xenon XSC nel build-up di una piattaforma leader nei servizi ambientali

Riccardo Massimilla

LCA Studio Legale ha assistito il fondo Xenon Private Equity Small Cap Sca Sicav-Raif (XSC) nel build-uprelativo alla creazione di un polo strategico nell’ambito della consulenza e analisi in materia ambientale e della formazione tecnica, attraverso l’acquisizione di tre società altamente specializzate in tali settori: Tuttoambiente S.r.l. (già Tuttoambiente S.p.A.), Ecoricerche S.r.l. e Te.A. Consulting S.r.l..

L’operazione ha l’obiettivo di dare vita a una piattaforma di eccellenza nei servizi ambientali integrati, tramite la condivisione di competenze tecniche, know-how normativo e soluzioni innovative. Infatti, nel contesto di tali acquisizioni, i soci venditori di tutte le società coinvolte hanno reinvestito una parte dei rispettivi proventi, derivanti dalle quote cedute, nella holding Ekofuture S.r.l., veicolo costituito da XSC ai fini delle acquisizioni in questione e dallo stesso controllato.

Tuttoambiente S.r.l., con sede a Piacenza, è un punto di riferimento nazionale per la formazione e l’aggiornamento professionale in ambito ambientale. Nel processo di acquisizione, i soci i venditori sono stati assistiti dai professionisti Davide Mondaini e Anna Lombardo dello studio di consulenza strategica Mondaini Partners.

Ecoricerche S.r.l., con sede a Sassuolo (MO), opera da oltre trent’anni nei servizi di analisi e consulenza ambientale e industriale. L’acquisizione dell’intero capitale sociale della società da parte di Ekofuture S.r.l. ha visto coinvolti, quanto all’assistenza legale per i soci venditori, Alessandro Martinelli e Alessandro Maffei dello Studio Legale Franzoni & Martinelli, unitamente a Domenico Giovanardi dello Studio Legale Giovanardi Marchini Pedrazzi e al commercialista Luigi Tagliati dello Studio Professionisti S.T.P. di Sassuolo e Modena.

BonelliErede, con un team composto da Marco De Leo, Francesco Martello e Melian Zheng, ha assistito i soci venditori di Te.A. Consulting S.r.l., società con sede in Milano e attiva nella consulenza ambientale, progettazione del territorio e sicurezza in ambiente di lavoro. L’operazione di acquisizione, ultima in ordine di tempo del progetto di build-up, si è perfezionata il 10 giugno 2025. Il professionista Stefano Oddo ha prestato la propria assistenza in qualità di M&A Advisor seguendo gli aspetti finanziari dell’operazione.

LCA Studio Legale ha, invece, fornito assistenza legale al fondo XSC per tutte le acquisizioni di cui sopra con un team guidato da Riccardo Massimilla e composto da Giovanni Annicetti, Alessandro Iustulin e Laura Scarola per gli aspetti corporate e M&A, nonché un team coordinato da Davide Valli e composto da Luca Liberti e Giancarlo Aiello quanto agli aspetti finanziari e bancari.