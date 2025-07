GOP e K&L Gates nella cartolarizzazione di un immobile strategico di Via Manzoni a Milano

Meglio, Anceschi, Toscano, Palumbo

Gianni & Origoni e K&L Gates hanno rispettivamente assistito Castellare S.r.l. e Pino Investments S.C.A., veicolo d’investimento del player europeo di private credit Incus Capital, nell’ambito di una cartolarizzazione immobiliare realizzata ai sensi dell’articolo 7.2 della legge 130/1999.

L’operazione ha previsto l’acquisizione da parte della società veicolo di cartolarizzazione Andegari SPV S.r.l. di un prestigioso immobile situato in Via Manzoni 11, angolo Via Andegari 18, facente parte del portafoglio immobiliare “Project Majesty” appartenente al Fondo Pensioni per il Personale Cariplo.

La società veicolo ha finanziato l’acquisizione dell’immobile attraverso l’emissione di due tranche di notes rispettivamente sottoscritte da Pino Investments S.C.A., in qualità di senior investor, e da Castellare S.r.l., in qualità di junior investor.

K&L Gates ha assistito Incus Capital con un team guidato dal partner Arturo Meglio, coadiuvato dal senior associate Luca Nardello per gli aspetti Corporate, dalla partner Chiara Anceschi per gli aspetti finance dell’operazione di cartolarizzazione coadiuvata dai counsel Giorgio Paludetti e Oscar Saporito (Londra) e dalla senior associate Carlotta Dionisi, dal partner Vittorio Salvadori di Wiesenhoff per i profili fiscali e dalla associate Elisa Tambè per gli aspetti Real Estate.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Castellare con un team guidato dal partner Alessandro Zalonis e composto dal partner Gianfranco Toscano, per i profili real estate, coadiuvato dal managing associate Giuseppe Marino, dal senior counsel Alessio Palumbo, per gli aspetti di finanza strutturata, coadiuvato dal senior associate Leandro Leone e dall’associate Francesco Totaro. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal senior counsel Marco Frulio e dalla associate Valeria Mileto.

Studio Associato Trotter ha agito come tax advisor per Castellare.

Il venditore Fondo Pensioni per il Personale Cariplo è stato assistito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato da Rocco Ferrari e composto da Andrea Gaiti e Gaia Rizzo.

Legance ha assistito Investire SGR con un team coordinato dal Partner Giuseppe Abbruzzese, con la Senior Counsel Alessandra Palatini, il Counsel Jacopo Garonna, la Managing Associate Federica Toscano, l’Associate Giulia Massimo.

Il Notaio Avv. Demetrio Maltese, Founding Partner di FM Notai, ha seguito i profili notarili nell’operazione.