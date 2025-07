DLA Piper e CapitaLink nello sviluppo del brand Wendy’s in Italia

Ugo Domenico Calò

DLA Piper e CapitaLink hanno assistito l’espansione italiana del brand Wendy’s nell’ambito dell’operazione strategica finalizzata all’apertura di oltre 170 nuovi ristoranti Wendy’s in Italia nei prossimi anni, con l’obiettivo di accelerare significativamente la presenza del marchio sul mercato europeo.

Your Food, società veicolo costituita per supportare lo sviluppo del brand nel nostro Paese, è controllata e guidata da investitori e manager di primario standing con una comprovata esperienza nel settore della ristorazione e nella gestione di operazioni su larga scala, tra cui Mario Resca, che ha assunto il ruolo di presidente, Gruppo BGenera facente capo alla famiglia Buglisi, Gruppo Venus facente capo a Stefano Core e First Capital.

L’iniziativa prevede l’apertura dei primi due ristoranti a Milano all’inizio 2026, ponendo le basi per un percorso di crescita a lungo termine. Forte di un background consolidato nei settori food & beverage, Your Food rappresenta il partner strategico per l’introduzione e la diffusione del marchio nel mercato italiano.

Wendy’s, fondata negli Stati Uniti nel 1969, è oggi il secondo player al mondo nel segmento QSR (Quick Service Restaurant), con oltre 7.000 ristoranti globali e un modello di business in franchising. Nel 2024, la società ha registrato un fatturato complessivo di rete (“systemwide sales”) pari a circa 14,5 miliardi di dollari, confermando la solidità della propria traiettoria di crescita a livello internazionale e l’ambizione di espandersi in nuovi mercati europei strategici, tra cui l’Italia.

DLA Piper e CapitaLink, rispettivamente per gli aspetti legali e finanziari, hanno curato la strutturazione e implementazione del progetto e lo sviluppo delle intese che hanno condotto alla definizione degli accordi pluriennali di investimento.

Il team di DLA Piper è stato guidato dal partner Ugo Calò, Head of Financial Services Sector, e coordinato dall’avvocato Alessandro Bozzetti.

CapitaLink ha agito con un team guidato dal partner Giancarlo Ciacciofera e dal manager Antonio Ciacciofera