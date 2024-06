Avvocati: al via il sostegno per lo studio e le famiglie

Al via le domande per partecipare ai bandi di Cassa Forense, n. 1 e n. 7, nell’ambito delle prestazioni assistenziali a sostegno della professione e della famiglia, che prevedono, rispettivamente, l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale e per i figli nati, adottati, affidati nel 2023. Le domande vanno inviate per entrambi i bandi entro il 15 luglio 2024.

Contributi acquisto strumenti informatici studio legale

Nello specifico, il bando n. 1 ha ad oggetto “l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici destinati all’esercizio della professione legale”.

Sono destinatari del bando gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa (o con procedimento di iscrizione in corso), non sospesi né cancellati dall’albo e in possesso dei seguenti requisiti:

essere in regola, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) e con il pagamento dei contributi previdenziali;

e con il non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2024;

erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2024; non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.

Rientrano tra i destinatari del bando anche i titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti appena enunciati.

Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta per l’acquisto di strumenti informatici destinati all’esercizio della professione (come desktop, licenze, abbonamenti servizi di cybersecurity, tablet, webcam, ecc.) e comunque non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.500 euro.

La domanda va inviata, a pena di inammissibilità entro le ore 24:00 del 15 luglio, esclusivamente tramite l’apposita procedura online attivata sul sito di Cassa Forense, allegando copia della fattura/quietanza/ricevuta dell’acquisto.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse, in base a una graduatoria formata in ordine crescente dell’ammontare del reddito netto professionale 2022. A parità di reddito, sarà data precedenza alla minore età anagrafica e alla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

Contributi figli

Il bando n. 7 di Cassa Forense, inserito nell’ambito delle prestazioni a sostegno della famiglia, stanzia contributi in favore di iscritti con figli nati/adottati/affidati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il bando è riservato agli avvocati e praticanti avvocati iscritti o in corso di iscrizione e ai titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa stessa.

Occorre, inoltre, essere in regola con le comunicazioni reddituali e con il pagamento dei contributi previdenziali.

Il contributo è erogato in unica soluzione a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi ed ammonta a mille euro per ogni figlio.

La domanda va inviata sempre tramite la procedura online ad hoc sul sito della Cassa, unitamente alla documentazione richiesta (autocertificazione attestante nascita/adozione/affidamento figlio; attestazione Isee), entro il 15 luglio prossimo.