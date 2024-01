Avvocati.Net e Orrick per il round di Renewcast

Alessandro M. Lerro, Alessandro Vittoria

Orrick ha assistito Helen Ventures, corporate venture capital finlandese che investe principalmente in startup nei settori energy, e-mobility, circular economy e decarbonizzazione, in qualità di lead investor nel round seed da circa €850.000 di Renewcast, azienda italiana innovativa assistita da Avvocati.net, specializzata nella previsione avanzata della produzione di energia eolica tramite piattaforma SaaS basata sull’intelligenza artificiale. Il round ha visto inoltre la partecipazione di CDP Tech4Planet, oltre al supporto dei precedenti investitori Beamline Fund e Mindtitan, quest’ultimo in qualità di partner strategico di sviluppo.

Il team di Orrick che ha assistito Helen Ventures è stato coordinato dal partner Attilio Mazzilli, responsabile del Technology Companies Group, e composto dal partner Alessandro Vittoria, dal senior associate Pietro Fazzini e dalla associate Claudia Francesca Micol Cirinà, nonché dalla managing associate Giulia Rivarola di Roccella per gli aspetti di privacy e data protection, dal managing associate Luciano Vella e dall’associate Francesco Brandi per i profili di diritto del lavoro e dallo special counsel Prof. Michele Bertani per i profili di proprietà intellettuale.

Avvocati.Net ha assistito Renewcast con un team composto dal managing partner Alessandro M. Lerro, dall’associate partner Giulio De Bruno per gli aspetti corporate e dal junior associate Matteo E. Panizza sui profili contrattuali.

AVVOCATI.NET

Avvocati.net è un’associazione professionale nata come Lerro&Partners nel 2004. I partner e gli associati collaborano in armonia da oltre 20 anni con l’unico obiettivo di creare valore per i propri clienti. Avvocati.net focalizza l’attenzione sull’innovazione tecnologica e di processo, sulla finanza d’impresa, sull’attività societaria e sulla gestione di patrimoni. Fornisce supporto nella definizione e gestione dei processi corporate, curando le operazioni societarie, gli aumenti di capitale, le acquisizioni e le internazionalizzazioni. Assiste le aziende nel processo di reperimento di finanza, debito ed equity, nell’ individuazione e selezione dei potenziali investitori e nei contratti di investimento.