Avvocato con doppia sospensione, si “scontano” una dietro l’altra

L’avvocato “doppiamente” sospeso sconta prima la sospensione in via amministrativa e poi quella disciplinare e viceversa. Le due sospensioni infatti non possono essere eseguite contemporaneamente. È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 46/2024, pubblicato il 1° gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico, in risposta al quesito del COA di Ancona.

Il quesito

Il Consiglio dell’Ordine marchigiano, nello specifico, chiede al Collegio di sapere se “qualora l’avvocato sospeso...