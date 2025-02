Avvocato offende la collega: bisogna valutare il contesto

Non sempre le espressioni offensive costituiscono illecito deontologico per l’avvocato. Occorre infatti valutare il contesto in cui le stesse vengono pronunciate per valutarne l’offensività. Questo quanto affermato dal Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli nella decisione n. 6/2024 pubblicata il 5 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico.

La fattispecie

La sezione riteneva non sanzionabile il legale per aver dato alla collega, nonché collaboratrice, della “cacacazzi”, nel corso di una conversazione...