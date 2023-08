Avvocatura: tempo di chiusure estive di Marina Crisafi

Agosto è tempo di chiusure per ferie. Anche per l'avvocatura e la giustizia.



Sospensione termini processuali

Dal primo agosto scorso sono già iniziate le "vacanze di legge" con la consueta sospensione dei termini processuali per la giustizia ordinaria e amministrativa.

Lo stop durerà un intero mese, ossia fino al 31 agosto, compreso.

Non solo. Il motore della giustizia si ferma anche per quanto riguarda il mondo dell'avvocatura.



Chiusura uffici Cassa Forense e CNF

Cassa Forense, infatti, ha pubblicato...