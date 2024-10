Azione diretta contro la compagnia anche se il veicolo non circola in strada

Chi subisce lesioni in occasione di una manovra compiuta da un veicolo (anche se normalmente non adibito alla circolazione e al trasporto di persone) utilizzato secondo la sua funzione di mezzo di trasporto, anche se in area privata, può sempre chiedere il risarcimento dei danni all’assicuratore della circolazione auto, avvalendosi dell’azione diretta e degli ampi massimali obbligatori per legge. È questo il principio che emerge dall’ordinanza 25445 del 23 settembre 2024 della Cassazione la quale...

