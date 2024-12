Baker McKenzie, ADVANT Nctm, PedersoliGattai e Pirola Pennuto Zei & Associati nell’acquisizione di PPM Industries da parte di Atlas Tapes

Paolo Ghiglione, Lucilla Casati, Edoardo Pedersoli e Maurizio Bernardi

Atlas Tapes – società greca attiva nella produzione di imballaggi, carta e nastri adesivi – ha acquisito il 100% del gruppo PPM Industries, produttore leader nel mercato dei nastri adesivi per mascheratura, specialty e per condotte con sedi in Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America ed India, da AUCTUS Capital Partners AG, fondo di private equity tedesco-italiano, e dal CEO del gruppo PPM Industries Matteo Pellegrini.

Baker McKenzie ha assistito Atlas Tapes con un team composto dal partner Paolo Ghiglione, dalla senior associate Ilaria Bosso e dai trainee Alessandro Gianferrara, Anna Masut e Diego Venuti per gli aspetti M&A dell’operazione, e dal partner Carlo de Vito Piscicelli, dall’associate Francesco Ciociola e dalla trainee Alice Mariani per gli aspetti finance.

ADVANT Nctm ha assistito AUCTUS Capital Partners con un team composto dal partner Michele Motta e dalla managing associate Lucilla Casati per gli aspetti M&A, e dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e dalla counsel Bianca Macrina per gli aspetti finance.

PedersoliGattai ha assistito PPM Industries e Matteo Pellegrini con un team composto dal partner Edoardo Pedersoli e dal senior associate Matteo Pietrogrande.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Matteo Pellegrini con i partner Maurizio Bernardi e Francesca de Fraja, nonché con l’associate partner Alessandro Benassi