Baker McKenzie e Esin Attorney Partnership con Generali nella cessione di Generali Sigorta Anonim Şirketi

Giorgio Telarico, Duygu Turgut

Generali ha completato la cessione del 99,99% delle azioni rappresentative del capitale sociale emesso di Generali Sigorta Anonim Şirketi a Kiler Holding Anonim Şirketi (81.5%), Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (9%), Arex Yatırım Holding Anonim Şirketi (8,5%) e Arex Sigorta Anonim Şirketi (1%).

Baker McKenzie Italia con un team guidato da Giorgio Telarico (in foto a sinistra) con l’assistenza di Camilla Bassi ed Esin Attorney Partnership con un team guidato da Duygu Turgut (in foto a destra) e composto da Toygun Tecirli, Batuhan Hamamcıoğlu, Kaan Karagöl, hanno agito come consulenti legali di Generali.

Il team legale interno di Generali è stato coordinato da Valentina Sarrocco, International General Counsel, e Silvia Angeli, General Counsel Med&Latam.

PwC ha agito come unico consulente di M&A per Generali con un team composto da Davide Glavina (partner) e Marianna Vallario (senior manager) congiuntamente ai professionisti di PwC Turchia che hanno fornito servizi di due diligence a Generali.