Fivers al fianco di Ca’ Zampa nell’acquisizione di tre cliniche veterinarie sul territorio nazionale

Luca Spagna, Annamaria Mastellone

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito per tutti gli aspetti legali e contrattuali Ca’ Zampa S.r.l. – holding di partecipazioni oggi controllata da Nextalia, leader nella sanità veterinaria – nell’operazione di acquisizione da parte della stessa Ca’ Zampa S.r.l. di tre cliniche veterinarie (Cliniche Veterinarie Pinerolesi S.r.l., Centro Chirurgico Veterinario Campanale S.r.l. e Clinica Veterinaria Vigna Clara S.r.l.).

L’operazione si inserisce in una più ampia opera di consolidamento strategico dell’azienda sul territorio italiano, finalizzata ad ampliare e valorizzare la propria rete di strutture veterinarie, attraverso una serie di acquisizioni mirate di alcune delle strutture più importanti del settore.

Attualmente, la piattaforma Ca’ Zampa è costituita da circa 50 strutture veterinarie, alcune avviate da Ca’ Zampa ed altre acquisite dal mercato ed integrate nella rete. In particolare, le ultime 3 acquisizioni sono contestuali alla manovra di crescita che ha portato Ca’ Zampa ad acquisire il 100% del capitale sociale di BluVet – uno dei principali gruppi di cliniche veterinarie in Italia – attraverso l’acquisizione delle partecipazioni detenute in BluVet da F&P Equity Partners e NB Aurora S.A. SICAF-RAIF. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ha, inoltre, reinvestito contestualmente nel nuovo Gruppo, al fianco di altri primari investitori, per supportarne la crescita.

FIVERS ha assistito l’acquirente con un team guidato da Renato Giallombardo, partner, responsabile della sede di Roma, e composto da Luca Spagna, Managing Associate, Annachiara Mastellone, Senior Associate, e Marianna Fratantonio, Trainee.