L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola, con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Paola, presenta il convegno dal titolo “GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E LA CRISI D’IMPRESA”.

Durante il convegno si approfondirà il tema degli adeguati assetti organizzativi partendo dal rapporto fra diritto societario e diritto della crisi. Si discuterà del nuovo art. 2086, che impone all’imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa, fra norme di riferimento e recenti arresti giurisprudenziali. Si passerà quindi al ruolo dell’Organismo di vigilanza, alle attività di prevenzione e di verifica per esaminare poi gli adeguati assetti e il modello organizzativo operativo integrato, anche alla luce del correttivo ter. In questo contesto, diventa focale il ruolo del Dottore Commercialista nell’implementazione degli adeguati assetti organizzativi per la prevenzione e la gestione della crisi. Come è rilevante quello degli organi di amministrazione e controllo nella regolazione della crisi e nella liquidazione giudiziale. Si valuteranno poi le responsabilità del collegio sindacale e del revisore unico, del consulente tecnico nel processo civile ed in quello penale. Si analizzeranno le responsabilità dell’impresa verso i soci, verso i creditori e il mercato, quelle da segnalazioni frettolose.

Si farà il punto sui doveri degli amministratori nel Codice della crisi d’imprese e dell’insolvenza con particolare riferimento alle soluzioni giudiziali per la gestione della crisi e dell’insolvenza. Si valuterà quindi il concordato preventivo liquidatorio e in continuità, la liquidazione giudiziale, il concordato della liquidazione giudiziale e il concordato semplificato di liquidazione. Si analizzeranno gli strumenti e le soluzioni negoziali per la gestione della crisi, il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel Codice della crisi d’imprese e dell’insolvenza e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Si farà infine un focus sul piano di risanamento attestato e omologato, sul ruolo del Tribunale delle Imprese nel Codice della crisi d’imprese e dell’insolvenza e sulla composizione negoziata.

L’evento avrà luogo il 4 e 5 aprile a Cetraro (CS), presso la Sala Congressi del Grand Hotel San Michele, in Contrada Bosco n. 30. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria ed è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per n. 8 c.f.p. e degli Avvocati per n. 4 c.f.p.

Per info e prenotazioni, info@odcecpaola.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA