Toffoletto De Luca Tamajo cresce ancora nella consulenza del lavoro con l’ingresso di Alessandro Tortelli

Alessandro Tortelli

Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale in diritto del lavoro e consulenza HR per le imprese, prosegue gli investimenti strategici sull’area della consulenza del lavoro con l’ingresso del dottor Alessandro Tortelli come Counsel presso la sede di Bari, insieme al suo team di specialiste.

Con l’arrivo di Tortelli e del suo team, lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo rafforza e amplia le competenze e la copertura territoriale dei servizi alle imprese per l’amministrazione del personale. Questo ingresso si inserisce nella crescita di Futuhro, la piattaforma digitale che semplifica i processi di amministrazione del personale e supporta le organizzazioni nelle sfide della funzione HR. L’ingresso di Alessandro Tortelli segue di poco quello della dottoressa Stella Gazheli, avvenuto a gennaio, confermando l’impegno dello Studio, che quest’anno celebra il suo centenario, nel continuo sviluppo dell’area di business dedicata alla consulenza del lavoro.

«Lavoriamo ogni giorno per innovare e migliorare il supporto alle aziende nella gestione delle risorse umane - commenta Franco Toffoletto, managing partner dello Studio. -L’ingresso del dottor Tortelli e del suo team, è parte di questa visione: consolidiamo ulteriormente il nostro approccio integrato, unendo tecnologia e competenze multidisciplinari per offrire alle imprese soluzioni che rispondano alle sfide organizzative».

Alessandro Tortelli, laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bari e iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, ha un’esperienza ventennale nella gestione amministrativa delle risorse umane e dei servizi payroll per imprese di diversi settori, dall’automotive al turismo, dal terziario all’editoria, con una specifica competenza nella gestione di CCNL multipli e nell’ottimizzazione dei processi HR.

«Entrare a far parte della consulenza del lavoro di Toffoletto De Luca Tamajo è un’opportunità importante per contribuire all’evoluzione di quest’area strategica dello Studio - dichiara Alessandro Tortelli. - Il progetto Futuhro rappresenta un’innovazione significativa per le aziende e sono certo che, insieme al mio team, potremo supportarne la crescita con le nostre competenze».

Con questo nuovo ingresso, Toffoletto De Luca Tamajo consolida ulteriormente la propria capacità di essere al fianco delle imprese nell’evoluzione della gestione HR.