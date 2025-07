Baker McKenzie e Legance nella cessione della maggioranza di Antonio Lupi al Gruppo Roca

Paolo Ghiglione e Antonio Garramone

Baker McKenzie ha assistito il Gruppo Roca, multinazionale spagnola attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per il bagno, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Antonio Lupi Design S.p.A., azienda manifatturiera toscana leader nel settore della progettazione e produzione di arredamento da bagno di alta gamma.

Il Gruppo Roca è stato assistito da Baker McKenzie con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione, coadiuvato dalla counsel Chiara Marinozzi, dalla senior associate Ilaria Bosso e dalla trainee Anna Masut per gli aspetti di diritto societario, dalla partner Rita Marchetti e dalla trainee Beatrice Bertocchi per gli aspetti real estate e dalla senior counsel Alessia Raimondo per i profili giuslavoristici.

Antonio Lupi Design S.p.A. e i soci sono stati assistiti da Legance, con un team guidato dal partner Giacomo Gitti, coadiuvato dal senior associate Antonio Garramone e dall’associate Emanuele Calì per gli aspetti di diritto societario, dal partner Marco D’Agostini per i profili lavoristici e dalla senior associate Alice Galizia per gli aspetti real estate.