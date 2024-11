Baker McKenzie con Enilive S.p.A. nella Joint Venture con Petronas e Euglena

Paolo Ghiglione

Enilive, società del gruppo ENI dedicata alla bioraffinazione, alla produzione di biometano, alle soluzioni di smart mobility e alla commercializzazione e distribuzione di tutti i vettori energetici per la mobilità, ha sottoscritto un accordo di joint venture con Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ed Euglena Co., Ltd. (Euglena) per lo sviluppo di una bioraffineria all’interno del sito industriale Pengerang (PIC) di PETRONAS, a Johor, in Malesia.

Si prevede che la bioraffineria sarà operativa entro il secondo semestre del 2028 e produrrà SAF (carburante sostenibile per l’aviazione) e altri biocarburanti quali l’HVO (olio vegetale idrogenato) per soddisfare le crescenti richieste a livello globale del settore aereo e di quello dei trasporti su strada, beneficiando delle competenze di ciascun partner. Con questa operazione, preannunciata al mercato già a luglio di quest’anno, il gruppo ENI entra nel settore della bioraffinazione nel mercato asiatico e conquista così un’impronta globale distintiva.

Enilive è stata assistita da Baker McKenzie con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione (in foto), coadiuvato dalla counsel Chiara Marinozzi, e dallo studio Baker McKenzie, Wong & Partners di Kuala Lumpur per gli aspetti di diritto malese, oltreché dalle sedi Baker McKenzie di Londra e Tokyo per aspetti di diritto inglese e giapponese.