Bancarotta, amministratore senza delega responsabile se effettivamente a conoscenza dei fatti pregiudizievoli per la società

Società - Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta impropria - Amministratore senza delega - Responsabilità - Condizioni

In tema di bancarotta, per ritenere dimostrato il dolo della distrazione in capo all’amministratore senza delega è che esso abbia effettiva conoscenza di fatti predatori ovvero di segnali di allarme inequivocabili di questi ultimi e non che le anomalie siano semplicemente conoscibili. (nella specie il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso del PG contro un...