Bancarotta, responsabili i sindaci poco «incisivi»

Per evitare il concorso con gli amministratori in bancarotta, consentendo colpevolmente che il ritardo nella richiesta di fallimento aggravi il dissesto, ai sindaci non basta investigare, devono agire, e farlo con tutta la diligenza che norme e prassi professionale prevedono. È la conferma che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 1162/24, depositata il 10 gennaio scorso, che rinsalda un filone interpretativo troppo spesso ignorato.

Il caso

La vicenda su cui la Suprema Corte si è pronunciata...