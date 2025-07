Esportatore abituale e dichiarazione di intento falsa: continuità normativa con le disposizioni previgenti

Appare di un certo interesse commentare, seppure in modo sintetico, la sentenza di Cassazione 4.7.2025 n. 24595 che afferma la continuità normativa tra le disposizioni previgenti del testo unico in materia doganale (DPR 43/1973) e quelle introdotte con la novella attuata mediante il DLgs. 141/2024 e, per essere precisi, qui parliamo del reato di contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78) e del reato di contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79).

Possiamo affermare che la falsa dichiarazione...