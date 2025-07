L’atto di imbrattare un bene altrui conserva rilievo penale

Legittimo configurare come reato l’imbrattamento di cose altrui. Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza n.105, depositata oggi, che ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 639 del codice penale nella parte in cui contempla il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui nella ipotesi base, in cui non si verificano, per modalità, natura del bene danneggiato e contesto spaziale di riferimento, le diverse e più gravi fattispecie autonome...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi