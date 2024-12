Bastano i messaggi WhatsApp per provare di avere un credito

Il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Avellino irrobustisce un nuovo indirizzo giurisprudenziale sempre più rivolto ai mezzi di prova informatici (Giudice di pace di Latina 2399/2021, Tribunale di Milano 6935/2021, Tribunale di Ravenna 231/2017, per i quali la stampa dei messaggi WhatsApp attestanti l’esistenza di un credito è prova idonea per l’accoglimento di un ricorso per decreto ingiuntivo).

Il creditore aveva svolto lezioni private di matematica. La madre del ragazzino, ...