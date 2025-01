Belluzzo International partners apre una sede ad Abu Dhabi - Uae

Alessandro Belluzzo, Luigi Belluzzo

Il gruppo Belluzzo International Partners consolida la propria vocazione internazionale aprendo una nuova sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. L’attività sarà focalizzata negli ambiti Wealth, Law, Tax e Finance secondo il modello che ha reso Belluzzo International Partners uno dei leader professionali indipendenti e internazionali.

La nuova sede, sotto la responsabilità di Alessandro Belluzzo (Barrister, TEP), potrà contare sull’esperienza di John Gower come Special Counsel, qualificato in Inghilterra e riconosciuto per la sua competenza in fiscalità internazionale. Il team includerà, inoltre, Jaffar Rakhimov, che si trasferirà negli Emirati dalla LLP inglese, e Niccoló Rossi. La presenza sarà ulteriormente rafforzata dalla collaborazione con David Russel AM KC, consulente regolare dello studio, che porterà la sua vasta esperienza in fiscalità, consulenza a governi, società e clientela privata in numerose giurisdizioni.

“Accanto a Londra, gli Emirati Arabi Uniti stanno diventando un hub qualificato dove operare e supportare professionalmente la clientela internazionale,” dichiara Alessandro Belluzzo, founding partner di Belluzzo International Partners e Barrister inglese, che guiderà la nuova avventura in UAE e che aggiunge “L’attività sarà particolarmente focalizzata sulla consulenza legale e tributaria internazionale per una clientela che dagli Emirati investe a livello globale. Senza dimenticare il valore aggiunto della nostra identità italiana con competenze internazionali, che è stato uno dei pilastri del nostro successo a Londra.”

“Il Medio Oriente si sta affermando come una delle aree strategiche più rilevanti da presidiare,” commenta Luigi Belluzzo, founding partner dello studio, “Questa apertura si inserisce nella strategia di espansione del nostro gruppo, attivo accanto a famiglie imprenditoriali, società, istituzioni e clienti privati.”

Belluzzo International Partners prosegue dunque nel suo percorso di crescita, confermando il proprio ruolo come partner di riferimento per una clientela globale.