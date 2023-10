BGR Tax & Legal e Life Cycle Engineering Spa costituiscono Diligèa società benefit: competenze professionali integrate per una consulenza ESG più efficace.









BGR Tax & Legal (BGR), studio di consulenza tributaria, aziendale e legale, con sedi a Torino, Milano e Firenze e Life Cycle Engineering Spa (LCE), società di ingegneria ambientale, con sedi a Torino e Mogliano Veneto (Treviso), hanno costituito, con quote paritetiche, Diligèa Società Benefit, boutique di consulenza che propone alle imprese un servizio integrato di supporto e assistenza sui temi ambientali, sociali e di governance.



BGR e LCE hanno deciso di unire le forze per completare le rispettive competenze distintive ed essere più efficaci a beneficio del cliente: la nuova società conterà su un team di esperti provenienti dalle due realtà che, a partire da posizionamenti diversi (esperienza d’impresa e ingegneria ambientale), intendono affrontare insieme i temi della sostenibilità con approccio imprenditoriale, integrato e aperto.



Lo sviluppo di Diligèa è stato infatti affidato alle figure che hanno, fin qui seguito i temi ESG presso BGR e LCE; compongono il Consiglio di Amministrazione Assunta Filareto (Presidente), Alessandro Balbo di Vinadio (Vicepresidente), Giuseppe Cais e Massimo De Pieri.



Diligèa si propone a società ed enti nazionali quale interlocutore di riferimento nella gestione delle tematiche ESG con un approccio innovativo in grado di coniugare le competenze ingegneristiche ambientali con quelle della consulenza d’impresa.



Grazie alla complementarietà delle competenze, il team di Diligèa offrirà servizi di valutazione di posizionamento, predisposizione di piani di miglioramento ed elaborazione di strategie, realizzazione di reportistica di sostenibilità secondo standard GRI ed ESRS, relazioni annuali per società benefit, valutazione dei rischi climatici e dichiarazioni in ambito di tassonomia, analisi e soluzioni per la gestione sostenibile della catena di fornitura, predisposizione di documentazione regolamentare e normativa.



“Diligèa permette alle propria clientela” - ha dichiarato Pierluigi Bourlot, founding partner di BGR - di avere un unico consulente per la gestione dei diversi ambiti ESG in grado di guidare il processo di cambiamento e di adeguamento alle nuove normative.”



“Diligèa – ha affermato Gian Luca Baldo, founding partner di LCE - concreta un percorso di collaborazione già avviato tra le due realtà e valorizza le sinergie esistenti rispondendo, in modo innovativo, ad una richiesta del mercato di un interlocutore unico in grado di accompagnare le imprese su queste tematiche particolarmente complesse”.