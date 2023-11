Big Energy compra Amalfitana GAS: gli studi

Marina Balzano,Tommaso Zanirato









Big Energy s.r.l., veicolo partecipato pariteticamente dall’Arch. Maria Teresa Mazzitelli e da Viride S.p.A., ha finalizzato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Amalfitana GAS S.r.l., società operante nel settore della progettazione, costruzione e distribuzione del gas nei comuni della Provincia di Salerno, la cui guida sarà affidata ad Alessandro Lamberti in qualità di Presidente e Pier Luigi De Flammineis in qualità di Amministratore Delegato.



L’Arch. Maria Teresa Mazzitelli e Viride S.p.A. sono stati assistiti da Orrick, che ha curato anche la strutturazione dell’operazione, con il team coordinato dal partner Attilio Mazzilli, responsabile del Technology Companies Group in Italia, con il supporto del partner Alessandro Vittoria e della of counsel Livia Maria Pedroni per gli aspetti societari, e di Flavio Notari, Head of Tax for Technology Companies in Italia, per gli aspetti fiscali. Orrick ha anche assistito Viride S.p.A. e l’Arch. Maria Teresa Mazzitelli nella negoziazione del finanziamento a servizio dell’acquisizione con un team coordinato dalla partner Marina Balzano e composto dall’associate Leopoldo Esposito e dalla trainee Camilla Rinaldi.

Deutsche Bank S.p.A. ha concesso il finanziamento per l’acquisizione ed è stata assistita da Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal counsel Tommaso Zanirato e dall’associate Gaia Grossi. Nel più ampio contesto dell’operazione, Dentons ha anche curato la valutazione del quadro regolatorio tariffario applicabile al servizio di distribuzione del gas e il processo di due diligence legale avente ad oggetto Amalfitana GAS S.r.l., i suoi rapporti concessori con gli enti pubblici locali e i contratti in essere con altre parti, con un team coordinato dai partner Gianpaolo Garofalo e Luigi Costa, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla senior associate Bianca Chiara Sinisi, dall’associate Silvia Lazzati e dalle traine Giulia Basso e Alice Bixio.