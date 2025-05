BIP acquisisce la Brasilliana BITKA: il coordinamento legale affidato al Group General Counsel Lodovico Bianchi Di Giulio

Lodovico Bianchi Di Giulio

BIP, multinazionale di consulenza, ha acquisito la società brasiliana BITKA, attiva nel campo dell’Intelligenza Artificiale e dell’Ottimizzazione dei dati, con focus sui settori Mining, Financial services e Manufacturing.

Fondata nel 2020 e composta da oltre 140 professionisti, BITKA supporta grandi player dell’economia brasiliana nell’estrazione del massimo valore dai dati. L’operazione si inserisce nella strategia di espansione internazionale di BIP, che negli ultimi tre anni ha realizzato dieci acquisizioni, puntando sul rafforzamento delle competenze distintive e sull’ingresso in mercati chiave.

L’acquisizione di BITKA rappresenta un tassello strategico nel piano di sviluppo di BIP in America Latina, in particolare nel comparto minerario, dove la società consolida la propria leadership anche grazie alle sinergie con il Centro di Eccellenza BIP xTech.

“L’acquisizione di BITKA rafforza il nostro impegno a essere una delle principali società di consulenza nei mercati in cui operiamo – dichiara Alberto Idone, CEO di BIP. Il Brasile è per noi un mercato strategico e l’ingresso di BITKA, con il suo straordinario patrimonio di talenti, competenze e una solida esperienza nel settore minerario, ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza e la nostra capacità di guidare la trasformazione del business in tutta l’America Latina.”

“Con BITKA condividiamo visione, valori e una forte vocazione all’innovazione. L’integrazione rafforzerà le nostre competenze distintive e porterà benefici concreti ai clienti e alle nostre persone, all’interno di un progetto solido e orientato al lungo termine”, aggiunge Andrea Airaghi, Managing Partner di BIP.

L’operazione ha visto il coinvolgimento per le attività legali lato BIP del Group General Counsel Lodovico Bianchi Di Giulio, che ha coordinato i consulenti locali (lo studio legale brasiliano Candido Martins Cukier) in tutte le fasi dell’operazione, dalle offerte (NBO e BO), alla due diligence fino alla strutturazione dell’intero impianto documentale ed alle attività di closing.

Il supporto alle attività M&A è stato fornito dal team guidato dal Managing Partner M&A Andrea Airaghi, con il contributo del partner Giorgio Gristina. La technical due diligence è stata condotta da un team interno di BIP, guidato da Antonio Corghi (Equity Partner e Global Head of BIP xTech) e da Victor Bueno (Competence Leader).