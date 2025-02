Bip Law and Tax si espande ancora

Sara C. M. Filippo, Matteo Tamborini

BIP Law and Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP, annuncia un altro importante passo avanti nel proprio percorso di crescita con l’ingresso di Sara C. M. Filippo e Matteo Tamborini.

Sara Filippo ha maturato una solida esperienza presso studi legali di prestigio come Carnelutti e EY SLT. È specializzata in compliance e responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. n. 231/01, con un focus particolare sui dispositivi medici e sulle normative nazionali ed europee che regolano i rapporti tra i molteplici stakeholder del settore Healthcare and Life Science.

In BIP Law & Tax, Sara Filippo collaborerà con gli avvocati Aldo Brielli, Equity Partner, e Francesco Lauria, esperto di contrattualistica e gestione delle terze parti, per offrire consulenza strategica e soluzioni efficaci nei sistemi integrati di compliance aziendale.

Matteo Tamborini ha maturato un’esperienza di quasi vent’anni presso importanti studi legali occupandosi di diritto del lavoro e di relazioni industriali, assistendo società sia italiane che multinazionali.

Negli ultimi dieci anni ha inoltre collaborato con EY SLT all’interno del dipartimento Employment Law.

In BIP Law & Tax Matteo Tamborini andrà a coordinare il dipartimento di diritto del lavoro.

Con Matteo Tamborini entra Chiara Goggi, giuslavorista che dopo un’esperienza di oltre 12 anni in EY SLT, andrà a rafforzare il dipartimento Employment Law dello Studio.

BIP Law and Tax, che ha come obiettivo quello di affermarsi come punto di riferimento nel settore grazie a un modello rivoluzionario che integra competenze legali e fiscali con le avanzate capacità tecnologiche e digitali di BIP, ha visto l’ingresso, a solo un mese dalla sua costituzione, di oltre 50 nuovi professionisti, che prevede di raddoppiare già nel primo anno di attività.

Con questa espansione, BIP Law and Tax si consolida come una realtà capace di attrarre talenti di alto livello e di supportare aziende e istituzioni con un approccio all’avanguardia e orientato al futuro.