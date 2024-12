BIP rivoluziona il settore Legale e Fiscale Stefania Radoccia alla guida di BIP Law and Tax

Stefania Radoccia

BIP, multinazionale di consulenza, annuncia una svolta strategica con l’ingresso di Stefania Radoccia alla guida di BIP Law and Tax. La nuova area combina competenze legali e fiscali con le avanzate ed innovative capacità consulenziali, tecnologiche e digitali del Gruppo, introducendo un modello rivoluzionario nel panorama della consulenza, in grado di rispondere alle sfide complesse del mercato con soluzioni personalizzate e all’avanguardia.

La nascita di BIP Law and Tax, insieme alla recente introduzione dell’area dedicata al Private Equity guidata da Marco Mazzucchelli, rappresenta un passo chiave nel piano strategico di BIP. La multinazionale mira a sviluppare una rete di Centri di Eccellenza che combinano competenze specialistiche in settori strategici con la propria leadership digitale. Questo approccio consente di rispondere in modo innovativo e integrato alle sfide dei mercati in evoluzione, rafforzando il posizionamento di BIP come partner strategico sempre più multidisciplinare, capace di offrire soluzioni su misura e a elevato valore aggiunto.

L’obiettivo di BIP Law & Tax è quello di diventare un punto di riferimento nel fornire soluzioni integrate e personalizzate, supportando aziende e istituzioni nell’affrontare le sfide normative attraverso un approccio innovativo che integra competenze verticali di settore, conoscenza giuridica e fiscale, generando valore sostenibile a lungo termine e rispondendo così alle crescenti esigenze di mercato in un panorama globale sempre più complesso e regolamentato, in cui la trasformazione e l’innovazione sono i fattori abilitanti.

Guidata da Stefania Radoccia, fra le prime donne in Italia al vertice di una Tax & Law firm, vanta una ventennale esperienza in diritto del lavoro e delle relazioni industriali, con diversi ruoli di leadership in ambiti internazionali, BIP Law & Tax può contare su un team iniziale di circa 50 professionisti, con l’obbiettivo di triplicare gli ingressi già nel corso del primo anno di attività. L’operazione consente a BIP di affiancare i clienti lungo l’intero ciclo di vita dei progetti, garantendo soluzioni consulenziali avanzate e in conformità alle normative locali e internazionali.

Alberto Idone, CEO di BIP, commenta: “Sono particolarmente orgoglioso di annunciare l’ingresso di Stefania Radoccia nel nostro Gruppo e di lanciare questa iniziativa, in risposta ad un’evoluzione naturale della nostra offerta, in un contesto economico globale caratterizzato da una crescente complessità normativa e fiscale. La possibilità di combinare competenze legali e fiscali con soluzioni innovative e tecnologiche avanzate rappresenta un’evoluzione naturale della nostra offerta. Con Stefania alla guida, siamo pronti a offrire ai nostri clienti un servizio unico, capace di unire innovazione e conformità per generare valore a lungo termine”.

“L’obiettivo di BIP Law & Tax è duplice”, aggiunge Stefania Radoccia. “Da un lato, intendiamo garantire che i nostri clienti possano navigare un ambiente normativo complesso in totale sicurezza e trasparenza; dall’altro, vogliamo fornire un supporto strategico e innovativo, integrando i nostri servizi legali e fiscali con quelli consulenziali, per cogliere le opportunità offerte dalle normative in evoluzione. Crediamo che l’integrazione tra diritto, consulenza, anche transnazionale, e tecnologia sia il futuro del settore, e siamo pronti a guidare i nostri clienti in questa direzione”.