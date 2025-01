Bird & Bird con Clessidra Private Debt Fund, Merito Private Debt Fund e Crédit Agricole Italia S.p.A. in un finanziamento in favore di KYIP Investment Fund

Michele Arruzzolo e Francesco Bianco

Bird & Bird ha assistito Clessidra Private Debt Fund, fondo gestito da Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., che ha agito in qualità di arranger, bookrunner e finanziatore, Merito Private Debt Fund, fondo gestito da Merito SGR S.p.A., che ha agito in qualità di arranger e finanziatore, e Crédit Agricole Italia S.p.A., che ha agito in qualità di banca agente, in un finanziamento di euro 17 milioni in favore di KYIP Investment Fund, fondo gestito da KYIP Capital SGR S.p.A. e dedicato alla trasformazione digitale.

L’operazione è finalizzata a finanziare l’acquisizione da parte di KYIP della partecipazione di maggioranza (70%) di Errevi System, società attiva nel mondo dell’ICT con un’ampia gamma di servizi e soluzioni innovative in ambito cloud infrastructure, cybersecurity e business application.

Bird & Bird ha agito, in qualità di consulente legale di Clessidra, Merito e Crédit Agricole con un team guidato dal counsel Michele Arruzzolo (nella foto a sinistra) e coordinato da Pierpaolo Mastromarini, partner del dipartimento Finance & Financial Regulation, con il supporto dell’associate Francesco Bianco (nella foto a destra).