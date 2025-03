Bird & Bird con DOC Pharma nell’acquisizione di Geofarma, assistita da Deloitte

Alberto Salvadè, Maurizio Pinto, Vito Lopedote, Alessandro Liverano

DOC Pharma (precedentemente nota come DOC Generici), azienda leader nella produzione di farmaci generici in Italia, controllata dal colosso USA del private equity TPG e partecipata da ICG, ha concluso l’acquisto del ramo di azienda di Geofarma S.r.l. avente ad oggetto l’attività di sviluppo e commercializzazione di integratori a base di principi attivi nutraceutici con un focus particolare sulle soluzioni per il benessere osteoarticolare.

L’operazione è stata realizzata attraverso il conferimento del ramo d’azienda ad una società di nuova costituzione, DOC Nutra S.r.l., e il successivo acquisto dell’intero capitale sociale di quest’ultima da parte di DOC Pharma.

Bird & Bird ha agito al fianco di DOC Pharma per gli aspetti corporate dell’operazione con un team guidato dal partner Alberto Salvadè coadiuvato dal senior counsel Maurizio Pinto e dall’associate Vanessa Sebastianutti.

Geofarma è stata assistita da Deloitte Legal con un team composto dall’of counsel Vito Lopedote, dal senior associate Alessandro Liverano e dall’associate Luca Alessandrino, per gli aspetti corporate dell’operazione e, per gli aspetti fiscali, da Deloitte STS con un team composto dall’equity partner Daniele Terenzi, dal senior manager Giorgio Piccinini e dalla supervisor Sara Necci. Virgilio Picca di Orienta ha curato la redazione del piano industriale.