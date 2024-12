Bird & Bird e Adencore nell’acquisto da parte di Bricocenter Italia S.r.l. di 4 rami d’azienda di Bricofer Group S.p.A.

Antonella Ceschi, Edoardo Paolini

Bricocenter Italia S.r.l. ha concluso l’acquisito di 4 rami d’azienda a marchio Self ceduti da Bricofer Group S.p.A. in Piemonte ad esito di un’articolata operazione nell’ambito della quale Fin Reporter S.r.l., holding di U Power Group S.p.A., ha acquistato i 4 immobili in cui insistono i rami d’azienda, tramite procedura competitiva.

Bird & Bird ha agito al fianco di Bricocenter Italia per gli aspetti civilistici dell’operazione con un team guidato dalla partner Antonella Ceschi (nella foto a sinistra) coadiuvata dall’associate Ludovica Giaccone. La società è stata assistita inoltre per gli aspetti giuslavoristici dal partner Massimo Dramis di Toffoletto De Luca Tamajo e, per gli aspetti fiscali, dal partner Franco Boga e dal director Guido Guidi di PWC TLS in coordinamento con il senior legal counsel di Bricocenter Italia, Marco Groppo.

Bricofer Group è stata assistita dal team di Adencore – Società tra Avvocati guidato dal partner Edoardo Paolini (nella foto a destra) e composto dagli associate Enrico Mancini e Alessio Antonelli per gli aspetti civilistici, dal partner Andrea Nervi per gli aspetti amministrativistici e, per gli aspetti giuslavoristici, dall’avv. Fabiana Liberati partner in Legalit.

Fin Reporter è stata assistita da Fieldfisher Italia con un team composto dal partner Ettore Bonaccorsi coadiuvato dal senior associate Arturo Noviello.