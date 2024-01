Bird & Bird vince per Fisher & Paykel Healthcare Limited in un procedimento brevettuale relativo a tubi respiratori

Giovanni Galimberti, Evelina Marchesoni

Bird & Bird ha assistito con successo Fisher & Paykel Healthcare Limited, società neozelandese leader a livello mondiale nel settore dei dispositivi medici, davanti al Tribunale di Venezia in un procedimento cautelare e nel successivo procedimento di reclamo a tutela di un brevetto relativo ad uno specifico tubo respiratorio che permette di misurare temperatura e umidità dei gas (aria ed ossigeno) somministrati ai pazienti.

Con decisione in data 29 agosto 2023, poi confermata in sede di reclamo con decisione in data 2 novembre 2023, il Tribunale di Venezia ha accolto le domande di Fisher & Paykel Healthcare Limited inibendo ad una società italiana la commercializzazione dei tubi in contraffazione, ordinandone il ritiro dal commercio e fissando penali in caso di inosservanza al comando giudiziale.

Fisher & Paykel Healthcare Limited è stata assistita da un team del dipartimento IP di Bird & Bird costituito dal managing partner Giovanni Galimberti (nella foto a sinistra), dalla senior associate Evelina Marchesoni (nella foto a destra) e dall’associate Pietro Dettori e per la parte tecnica dalla partner Antonella De Gregori e dai patent attorney Marcello Torrisi e Francesca Mari.