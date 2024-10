BLF Studio Legale con il Gruppo Clerici in una serie di operazioni di M&A

Alessandra Pala, Pietro Scarfone, Benedetto La Russa, Nicolò Ascione

BLF Studio Legale, con un team composto dal partner Giulio Pinetti, dal senior associate Francesco Ludergnani e dalla junior associate Maddalena Natali, ha assistito nei mesi scorsi il Gruppo Clerici in diverse operazioni straordinarie. Le operazioni confermano il trend di espansione di Clerici, il cui core business è il commercio di materiale idraulico, principalmente a clientela professionale costituita da installatori idraulici e imprese edili, oltre al segmento dell’arredo bagno rivolto alla clientela privata.

In particolare, nel giugno scorso, BLF Studio Legale ha assistito Clerici per tutti gli aspetti societari e contrattuali nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mara S.p.A., azienda sarda di bathware di Sassari con punti vendita a Cagliari, Alghero e Olbia. BLF ha curato la due diligence legale, la redazione e negoziazione del contratto di compravendita e dei relativi documenti ancillari, la redazione, negoziazione e revisione degli accordi di directorship con taluni i soci venditori e prestato assistenza nella predisposizione della relativa documentazione societaria. L’operazione rappresenta la prima acquisizione in Sardegna del Gruppo Clerici.

Sempre a giugno, BLF ha assistito Unicom S.p.A., società del Gruppo Clerici, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di G.S.C. RisClima S.r.l, società di Conegliano Veneto (TV), attiva nei settori riscaldamento e climatizzazione, e Idras S.p.A, altra controllata di Clerici, nell’acquisto del ramo di azienda operativo di Sorelle Chiesa di Mazzoleni S.p.A, azienda di Bergamo attiva nel settore dell’arredo bagno di design. Per entrambe le operazioni BLF ha curato la due diligence legale, la redazione e negoziazione del contratto di compravendita e prestato assistenza nella predisposizione della relativa documentazione societaria.

Ad agosto, infine, BLF ha assistito un’altra società del Gruppo Clerici, Palagini Piero e Figli S.p.A., nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mariani Elio S.r.l., azienda di Terni che opera nel settore termoidraulico. Per questa operazione, oltre che tutti gli aspetti di natura societaria e contrattuale, lo Studio ha curato anche la predisposizione degli accordi di lavoro subordinato o di collaborazione e gestione dei rapporti pregressi.