Blockchain: dai registri distribuiti e smart contract alla validazione temporale elettronica, il vademecum sulla regolamentazione di Andrea Luciano, Amedeo Scioli*

Il presente contributo ha come scopo quello di fornire a un neofita della blockchain un kit informativo su questo strumento avanguardistico, illustrandone in maniera sintetica la regolamentazione di base italiana ed europea vigente alla data di pubblicazione.



In questa sede ci limitiamo alla mera normativa civilistica della blockchain come registro distribuito, scevra da ogni applicazione finanziaria, di criptovalute o altro. Al fine di delimitare il perimetro del nostro intervento, di seguito...