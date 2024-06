Veronica Vitiello

BLV – Belvedere & Partners annuncia l’ingresso di Veronica Vitiello in qualità di partnerche ricoprirà, inoltre, il ruolo di Head of Corporate Real Estate Department. Con l’ingresso dell’avvocato Vitiello lo studio rafforza la propria presenza nell’ambito del transaction e punta ad arricchire l’offerta di servizi alla clientela anche internazionale.

Veronica si occupa del settore Corporate-Real Estate. Ha sviluppato un’ampia conoscenza dell’industria immobiliare acquisita in 25 anni di esperienza durante i quali ha curato operazioni per oltre €68 miliardi di controvalore, lavorando a stretto contatto con alcuni dei principali investitori italiani e stranieri su un ampio spettro di asset class, tra cui, hospitality, catene alberghiere, resort, residenziale, retail, supermercati, centri commerciali, stadi, centri sportivi, uffici, centri logistici, alloggi per studenti e leisure, con anche focus internazionale.

È esperta in materia contrattuale sia nelle strutture più ricorrenti (quali, ad esempio, contratti di acquisizione e dismissione di singoli asset, portafogli immobiliari, società immobiliari, joint venture, progetti di sviluppo per l’acquisizione, la realizzazione e la messa a reddito degli immobili, grandi locazioni commerciali, affitti d’azienda e contratti di gestione) sia nella redazione e negoziazione di accordi per sofisticate operazioni immobiliari e progetti di sviluppo. Presta, inoltre, assistenza sulla gestione di immobili distressed e insolvenze aziendali.

Veronica, che è stata insignita del premio deal maker of the year 2021 dalla testata britannica The Lawyer-FinanceMonthly, ha maturato la sua esperienza in alcuni tra i principali studi legali italiani e internazionali quali Freshfields Bruckhaus Deringer, Gianni & Origoni, Bonelli Erede e Hogan Lovells. A partire dal 2014 è stata Partner Real Estate in Carnelutti e Cappelli RCCD.

È stata, inoltre, Head of Real Estate di bureau Plattner e founder della insegna legale Urbis Lex, avvenuta in tempi più recenti.

Ha svolto diverse attività accademiche ed è autrice di numerose pubblicazioni nelle materie di sua competenza.

Veronica Vitiello, commenta: “Sono lieta di annunciare il mio ingresso in BLV-Belvedere & Partners e del ruolo di Head of Corporate Real Estate Department che mi è stato affidato in una realtà che, con la forza di un team di oltre venti professionisti notevolmente esperti nel Real Estate, da sempre rappresenta un’eccellenza e un punto di riferimento per gli investitori”. “Sono certa che con Antonio, Matteo, Simone e tutti gli altri professionisti formeremo una squadra eccellente e potenzieremo le forti sinergie professionali che ci uniscono, massimizzando così i risultati per la clientela.“

Antonio Belvedere, founding partner di BLV-Belvedere & Partners, dichiara: “Siamo molto felici di poter annunciare l’ingresso nella nostra squadra di una professionista di riconosciute competenze e apertura internazionale qual è Veronica. La sua pluriennale esperienza nel Real Estate e in particolare nell’ambito transaction ci consente di potenziare la nostra offerta di servizi alla clientela esistente e potenziale, anche estera, e rappresenta un passo importante per il rafforzamento del nostro team nel settore corporate-real estate”