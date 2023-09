BonelliErede con Alimac nell’acquisizione di NRG Tapes

Gianfranco Veneziano e Niccolò Ghizzani









BonelliErede ha assistito Alimac, leader internazionale nelle soluzioni per la movimentazione ed il trasporto di imballaggi, specializzata in particolare nella produzione e distribuzione del nastro-maniglia – partecipata di Metrika SGR – nell’acquisizione della società olandese NRG Tapes B.V., attiva nel medesimo segmento dei nastri tecnici per il beverage e che svilupperà con Alimac e grazie a Metrika SGR una più stretta cooperazione su nuove geografie e nuovi settori merceologici.



BonelliErede ha agito al fianco di Alimac con un team composto dal socio Gianfranco Veneziano e l’associate Niccolò Ghizzani.