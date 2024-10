BonelliErede assiste Qair nell’accordo con Carrefour per la fornitura di energia solare in Italia BonelliErede ha assistito Qair, gruppo europeo attivo nel settore dell’energia rinnovabile, nella redazione, negoziazione e sottoscrizione con il gruppo Carrefour, leader nella grande distribuzione, di un contratto di compravendita virtuale di energia elettrica da fonte solare, al fine di disciplinare – tramite la struttura del contratto derivato “contract for difference” – la fornitura di circa 75 GWh (su base annua) di energia green al gruppo Carrefour (Italia), che verrà prodotta da un impianto fotovoltaico con capacità nominale di circa 52 MWp.