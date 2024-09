BonelliErede con Bravo Capital Management e Lodestar nelle acquisizioni di STNext, EID e Fragma Security

Eliana Catalano, Elena Tellini

BonelliErede ha assistito Bravo Capital Management e Lodestar S.p.A., holding controllata da Bravo ed ecosistema di aziende specializzate nei servizi necessari alla trasformazione digitale, nell’operazione attraverso la quale, tramite la controllata Microsys S.r.l., ha acquisito STNext S.r.l. e EID S.r.l., rispettivamente attive nell’offerta di soluzioni volte a ottimizzare i processi di digital transformation legati soprattutto al project management e alla collaborazione e nella consulenza in ambito gestionale e organizzativo attraverso l’uso di sistemi informatici basati su tecnologia Microsoft.

Inoltre, tramite la controllata Zerouno Informatica S.r.l., Lodestar ha consolidato la propria partecipazione in Fragma Security S.r.l., società di sicurezza informatica di cui deteneva già l’80%, rilevandone il residuo 20%.

L’integrazione di EID e STNext nel gruppo Lodestar consente alla società di ampliare l’offerta di soluzioni e servizi IT, e segna un passo importante nel rafforzamento della posizione di leadership della società nel mercato italiano del digitale e nella piattaforma tecnologica di Microsoft.

BonelliErede ha agito al fianco di Bravo Capital Management e Lodestar con un team composto dalla partner Eliana Catalano, leader del Focus Team Private Equity, dalla senior associate Elena Tellini, dagli associate Niccolò Ghizzani e Simona Monteleone e da Alessandro Colasanti per i profili di diritto societario, dal partner Stefano Brunello Dormal, anch’egli membro del Focus Team Private Equity, dal senior associate Marco Bossini e dall’associate Luciano Chirico per i profili di diritto fiscale, dal partner Vittorio Pomarici, anch’egli membro del Focus Team Private Equity, e dall’associate Claudia Numerati per gli aspetti giuslavoristici e dal partner Luca Perfetti e dall’associate Andrea Gemmi per i profili Golden Power.

I soci di ST NEXT sono stati assistiti da RP Legal & Tax, che ha agito con un team composto dalla of counsel Sabrina Straneo e dall’associate Riccardo Ruosi per i profili di diritto societario e dal Partner Gianluca Morretta per gli aspetti concorrenziali, nonché dal dott. Marco Termini in qualità di advisor M&A.

I soci di EID sono stati assistiti dallo Studio Santagostino per gli aspetti contabili e legali, con un team composto da Roberto Santagostino, Marco Albertazzi e Patrizia Cornale.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.