BonelliErede deal counsel nel finanziamento in project financing per la costruzione di un impianto fotovoltaico in Sardegna

Gabriele Malgeri

BonelliErede ha agito in qualità di deal counsel nell’operazione di finanziamento, su base project financing, per la costruzione, lo sviluppo e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico che sarà localizzato nei Comuni di Marrubiu e Uras, in Sardegna.

L’operazione di finanziamento è stata strutturata da Crédit Agricole Transitions & Énergies (CATE) tramite Unifergie. Il finanziamento è stato concesso da Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) attraverso la controllata Auxifip S.A. in favore di GC Snarc S.r.l., società che si occupa di produzione di energia e facente parte del gruppo Qair, ed è volto alla realizzazione del progetto, che avrà una potenza generatrice complessiva di circa 8.7 MW e potrà contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili nella Regione Sardegna. Crédit Agricole Languedoc ha agito come hedging bank e Crédit Agricole Italia S.p.A. come account bank.

L’operazione rappresenta il primo finanziamento in Italia siglato da Qair, gruppo indipendente produttore di energia da fonti rinnovabili con sedi in Europa, Sud America e Africa.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dal partner Gabriele Malgeri, componente del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e composto dalla managing associate Daniela De Palma, dal senior associate Luigi Mazzola e da Simone Favaloro, che si sono occupati della predisposizione di tutta la documentazione finanziaria. Alessandro Nicolini, associate, ha curato la negoziazione dei contratti di hedging siglati con Crédit Agricole Languedoc.

La partner Giovanna Zagaria, anche lei parte dello stesso Focus Team, l’associate Elisa De Giuli e Mauro Porto hanno curato i profili di due diligence relativi al diritto amministrativo. Sempre per la due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli con Giorgio Intini e Antonino Palumbo per i profili di diritto societario, di diritto civile e per le tematiche afferenti alla contrattualistica di progetto.