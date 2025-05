BonelliErede e Ashurst nell’operazione di finanziamento a supporto del piano di crescita e sviluppo di Free to X

Emanuela Da Rin, Alessandro Buiani, Umberto Antonelli, Nicola Toscano

BonelliErede ha assistito Autostrade per l’Italia e Free to X in relazione agli accordi di finanziamento propedeutici all’ingresso di Renault nel capitale sociale di Free to X, la società costituita dal Gruppo ASPI nel 2021 per rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più sostenibile e divenuta negli ultimi anni un’eccellenza italiana.

BonelliErede ha agito nell’operazione (in qualità di drafting counsel) con un team guidato dalla partner Emanuela Da Rin e dal senior associate Alessandro Buiani, coadiuvati dall’associate Giuseppe Graniglia. Il partner Luca Perfetti e l’associate Andrea Gemmi hanno seguito i profili golden power dell’operazione.

BonelliErede ha affiancato nell’operazione il Team Finanza di Autostrade per l’Italia (guidato dall’Head of Treasury Cristina Varani) e il team in house di Free To X, guidato dal Chief Financial Officer Valerio Fusco e dall’Head of Legal Angela Maria Galiano.

Ashurst ha assistito il finanziatore con un team guidato dal partner Umberto Antonelli e dal counsel Nicola Toscano. Il team ha incluso la senior associate Federica Formentin e l’associate Stefano Tallamona, per gli aspetti relativi alla revisione e negoziazione degli accordi di finanziamento e delle relative garanzie, la partner Annamaria Pinzuti e il senior associate Federico Piccione, con riferimento agli aspetti corporate dell’operazione, il partner Michele Milanese e l’associate Federico Squarcia, con riferimento agli aspetti fiscali, il partner Gabriele Accardo e l’associate Cecilia Ghinassi Carini per i profili golden power.