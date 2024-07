BonelliErede e Bocchini Studio Legale nell’acquisizione di Anglo Lombarda da parte di Wide Group

Stefano De Conciliis, Roberto Bocchini

Wide Group S.r.l., tra le più dinamiche società di brokeraggio assicurativo in Italia, ha acquisito Anglo Lombarda – Insurance Brokers S.r.l., società che da oltre 20 anni offre al mercato soluzioni personalizzate a tutela di professionisti e aziende, con una particolare specializzazione nei settori del Financial Lines e dell’acquacultura.

Con quest’acquisizione Wide Group prosegue la propria crescita e apre una nuova sede a Napoli.

BonelliErede ha assistito Wide Group con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto, per i profili corporate, dal senior associate Enrico Goitre e dall’associate Stefano de Conciliis, per i profili regolamentari assicurativi dall’associate Francesco Faccendini e, per i profili labour, dal managing associate Martino Ranieri e dall’associate Filippo Venza. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli.

Anglo Lombarda è stata assistita dall’avv. Prof. Roberto Bocchini, partner dello Studio Legale Bocchini.