BonelliErede e PedersoliGattai nell’OPA di L Catterton su Tod’s finalizzata al delisting

Alessandro Capogrosso, Stefano Cacchi Pessani, Eliana Catalano, Federico Vermicelli

Nella sera del 10 febbraio, il fondo di private equity globale L Catterton e la Famiglia Della Valle hanno annunciato la sottoscrizione di accordi, anche con ed il socio di minoranza Delphine, aventi a oggetto la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di Tod’s, finalizzata al delisting della società. Più in dettaglio - si legge nella comunicazione ufficiale - l’offerta pubblica di acquisto sarà promossa da Crown Bidco (veicolo societario di L Catterton) e, a esito dell’operazione, la famiglia Della Valle manterrà il controllo esclusivo su Tod’s, con una partecipazione del 54% del capitale sociale di Tod’s, mentre Delphine, veicolo societario controllato da LVMH, resterà titolare di una partecipazione del 10% del capitale sociale di Tod’s.

È, inoltre, previsto che, alla data di delisting di Tod’s, la Famiglia Della Valle, Crown Bidco e Delphine sottoscrivano un patto parasociale volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti di Tod’s, ai sensi del quale sia a L Catterton che a Delphine verranno riconosciuti una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di Tod’s e taluni ulteriori diritti di governance ed exit.

Il gruppo Tod’s – con i suoi marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay – rappresenta una eccellenza del made in Italy ed un protagonista affermato nel mercato delle calzature, della pelletteria e dell’abbigliamento, con una significativa presenza su tutti i mercati internazionali.

Il Presidente Diego Della Valle, si legge in una nota ufficiale, ha dichiarato che l’operazione porterà ulteriori benefici allo sviluppo del Gruppo Tod’s; uno sviluppo fatto di continui investimenti e di obiettivi sfidanti.

BonelliErede e PerdersoliGattai assistono, rispettivamente, L Catterton e la famiglia Della Valle.

BonelliErede assiste L Catterton con un team guidato dai partner Eliana Catalano, leader del Focus Team Private Equity, e Federico Vermicelli, membro del Focus Team Equity Capital Markets, composto dall’of counsel Mauro Cusmai e dalla managing associate Francesca Peruzzi, entrambi membri del Focus Team Equity Capital Markets, dagli associate Daniele Minniti e Angelo Finamore e da Angelica Morandini e Vittoria Fanari. Il partner Francesco Anglani, leader del Focus Team Alta gamma, e gli associate Marco Gugliotta e Andrea Giorgia Navas agiscono per i profili antitrust dell’operazione.

PwC e PwC TLS hanno assistito il fondo L Catterton nell’OPA per il delisting di Tod’s SpA con un team multidisciplinare guidato da Emanuela Pettenò, con Stella Guarino e Matilde Zaino per gli aspetti finanziari, Nicola Broggi, Alessandro Campione, Paolo Bettinardi per gli aspetti fiscali.

J.P. Morgan Securities plc agisce in qualità di unico advisor finanziario.

PedersoliGattai agisce con un team guidato e coordinato dai partner Carlo Montagna, Stefano Cacchi Pessani e Alessandro Capogrosso e composto dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani e dall’associate Pietro Faggiana.

Bank of America Europe DAC, Milan Branch, agisce in qualità di unico advisor finanziario.