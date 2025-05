Hogan Lovells nell’emissione di un sustainability-linked bond da €45 milioni di Renco Group quotato su Euronext Access Milan e parzialmente garantito dalla Garanzia Archimede di SACE

Alessandro Accrocca, Sabrina Setini, Patrizio Messina

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito – attraverso due team dedicati – Renco Group S.p.A., in qualità di emittente, e l’arranger e un pool di investitori nella strutturazione di un’operazione di emissione di un sustainability-linked bond da €45 milioni da parte di Renco Group, società leader nella fornitura di servizi di ingegneria e nel settore delle costruzioni, e nella contestuale ammissione alle negoziazioni del bond su Euronext Access Milan.

Il bond è stato integralmente sottoscritto da un pool di investitori composto da, inter alios, BPER Corporate & Investment Banking (che ha agito anche in qualità di joint bookrunner) e Finint Investments con il fondo di private debt PMI Italia III. Taluni investitori beneficiano della “Garanzia Archimede” rilasciata da SACE sul 50% delle obbligazioni sottoscritte.

I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati da Renco Group per nuovi investimenti finalizzati all’efficientamento energetico e alla green economy, nonché per nuove iniziative per la crescita del Gruppo Renco in Italia.

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Renco Group e l’arranger con un team guidato dal managing partner per l’Italia Patrizio Messina e dalla partner Sabrina Setini, coadiuvati dal senior associate Pietro Tirantello e dall’associate Gabriele Ippolito, mentre un team guidato dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato dall’associate Edoardo Minnetti e dai trainee Noemi Biagini e Riccardo Del Torto, ha assistito il pool di investitori.